‘Makkelijker huiszoekingen’ om illegalen op te sporen

De commissie Binnenlandse Zaken bespreekt straks een wetsontwerp van de regering, die wil dat de politie illegalen ook thuis kan oppakken. Zo zouden agenten bijvoorbeeld ook mogen binnenvallen bij vrijwilligers die vluchtelingen een bed aanbieden. Die vrijwilligers zijn uiteraard tégen dat voorstel, maar ook de onderzoeksrechters maken zich zorgen.

De regering wil een wet invoeren waardoor de politie mag binnenvallen bij vrijwilligers om illegalen te kunnen oppakken.

“Ik vind het op zich een spijtig plan. Ik kijk er niet naar uit om hier een huiszoeking te hebben. We hebben hier een gewoon huisgezin met kinderen”, vertelt Inke Daems, een van de vrijwilligers, aan VTM NIEUWS. “Als er hier 's nachts politie zou staan zou dat wel een schokeffect zijn.”

Toestemming onderzoeksrechter

Een huiszoeking kan alleen met de toestemming van een onderzoeksrechter. In strafrechtelijke zaken bestuderen zij eerst alle elementen om dab een weloverwogen beslissing te kunnen nemen. Maar met de nieuwe wet mogen ze alleen maar hun handtekenging plaatsen, vrezen ze.

“Wij moeten ons niet moeien met het beleid, laat ons daar heel duidelijk over zijn. Maar de vraag die ons nu concreet gesteld is, is of we dat een goed idee vinden om langs de zijlijn als een soort stempelrechter een akkoord te geven om bij mensen binnen te vallen”, zegt Philippe Van Linthout, van de Vereniging van Onderzoeksrechters.

“Het gaat om mensen die in vele gevallen zelf geen misdrijf hebben begaan. Als de pastoor zegt: Ik ga in mijn sacristie een aantal mensen te slapen leggen, dan zouden wij mandaten geven om in de hele sacristie te gaan zoeken. En de vraag is of dat een goede maatregel zou kunnen zijn.”

"Bespreken nog"

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) legt uit dat het om illegalen gaat die weigeren terug te keren, ook na verschillende uitwijzingen. "We zullen het nog wel bespreken", reageert Francken op de kritiek van de onderzoeksrechters.