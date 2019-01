In de Nederlandse Tweede Kamer heeft de voorzitter de smartphone van een parlementslid in beslag genomen omdat die het toestel te veel gebruikte tijdens de zitting. Hilarisch, zou u kunnen denken, maar loopt het gsm-gebruik ook in het parlement de spuigaten uit?

Ook de voorzitter van onze Kamer, Siegfried Bracke (N-VA), vindt dat parlementsleden al te vaak de zitting storen met hun smartphones, maar kan er jammer genoeg niets aan doen.