Loones: "Defensie altijd van dichtbij gevolgd"

De kogel is door de kerk: Sander Loones (N-VA) volgt Steven Vandeput op als minister van Defensie. Loones zegt in een eerste reactie aan VTM NIEUWS dat hij zich goed voelt bij zijn nieuwe departement: hij heeft als Europarlementslid Defensie gevolgd. Dat het maar voor zeven maanden is, vindt hij naar eigen zeggen niet erg. Hij zal erop toezien dat alle afspraken worden nagekomen.

Sander Loones zetelt sinds 2014 in het Europees parlement. Hij is ook ondervoorzitter van de partij. Daarvoor was de West-Vlaming al aan de slag bij de N-VA-studiedienst, waar hij vijf jaar geleden nauw betrokken was bij de federale regeringsonderhandelingen.

Loones begint half november aan zijn taak. Hij vervangt Steven Vandeput, die zich vanaf dan zal voorbereiden op zijn burgemeesterschap in Hasselt.