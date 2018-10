Landuyt (sp.a) op pensioen in Brugge na teleurstellend resultaat

In Brugge wordt CD&V-lijsttrekker Dirk De fauw burgemeester in een coalitie met CD&V, sp.a en Open Vld-Plus. De sp.a van huidig burgemeester Renaat Landuyt verliest vier zetels. “Dit is niet leuk”, vertelt Landuyt aan VTM NIEUWS. “Ik heb altijd gezegd: als ik één stem minder haal, dan ga ik met pensioen. En dat ga ik dus ook doen.”

CD&V won de verkiezingen met 31,8 procent van de stemmen, goed voor 17 zetels of vier meer dan zes jaar geleden, volgens bijna volledige resultaten. Sp.a verliest vier zetels en komt uit op tien zetels. Open Vld-Plus wint één zetel en komt op zes.

“Dit is geen leuk resultaat”, vertelt huidig burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). “We zagen het natuurlijk wel wat aankomen, en we hebben ons kunnen voorbereiden. Maar dit is niet leuk. Ik heb altijd gezegd: als ik één stem minder haal, ga ik met pensioen. En dat ga ik ook doen. Ik zal de partij nu coachen om goed in positie te zijn en zal mijn mandaat in het Vlaams parlement ook nog plichtsgetrouw uitvoeren.”