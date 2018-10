In de laatste week voor de verkiezingen gaat Freek Braeckman langs in alle provinciehoofdsteden voor een debat met de twee hoofdspelers in de race naar de burgemeesterssjerp. Vandaag ging hij naar Gent en debatteerde er met Rudy Coddens (sp.a) en Mathias De Clercq (Open Vld). De thema's van de dag waren het circulatieplan en de hoge woningprijzen in Gent.