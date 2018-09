Kris Peeters haalt uit naar De Wever bij indienen kieslijst

Kris Peeters (CD&V) is de persoonlijke aanvallen van Bart De Wever (N-VA) beu. Dat zei hij aan VTM NIEUWS bij het indienen van zijn kieslijst vanochtend in Antwerpen. In Gazet Van Antwerpen beschuldigt De Wever Peeters er nogmaals van een passant te zijn in de stad.

Vandaag moeten alle lijsten met de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen officieel ingediend worden. In Antwerpen gebeurde dat dus in een gespannen sfeer. "Ik kan alleen maar oproepen om over inhoud te discussiëren en dat andere achterwege te laten”, reageert Peeters scherp. “Maar goed, voor Bart De Wever is dat waarschijnlijk sterker dan zichzelf.”

