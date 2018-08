Kortrijks gemeenteraadslid houdt racistische scheldpartij

Steve Vanneste, een Kortrijks gemeenteraadslid en ex-politicus van N-VA is in opspraak gekomen door een filmpje waarop te zien is hoe hij een racistische scheldpartij houdt op straat. De man komt al roepend naar buiten om enkele nachtwinkeluitbaters uit te schelden. Hij zegt dat zij "hun mond moeten houden" en noemt hen "makakken".

Het incident gebeurde in de nacht van 30 op 31 juli en de video werd op Facebook geplaatst door Jamal Qnioun. Hij is voorzitter van 'People help people Kortrijk' en spreekt van "het zoveelste geval van racisme dat geseponeerd zal worden door justitie en geminimaliseerd zal worden tot een geïsoleerd geval". Op de video, die bijna dertien minuten duurt, trekt Vanneste zijn shirt uit en provoceert hij de nachtwinkeluitbaters meerdere keren.

Op het einde komt het bijna tot een vechtpartij, wanneer de vrouw een andere man aanmaant om Vanneste te slaan omdat die "hem heeft aangeraakt". Vanneste blijft roepen en zijn partner sleurt hem - tevergeefs - naar binnen.

"Te veel kritiek"

De politie van Kortrijk nam een verklaring af bij een van de nachtwinkeluitbaters en onderzoekt de zaak. Vanneste zelf was niet bereikbaar voor commentaar. Drie jaar geleden werd hij uit de N-VA gezet en sindsdien zetelt Vanneste als onafhankelijke in de gemeenteraad. Volgens de partij gaf Vanneste toen "te veel kritiek op de partij in het openbaar".

Teruggetrokken voor gemeenteraadsverkiezingen

Voor deze gemeenteraadsverkiezingen zou Vanneste opkomen voor Vlaams Belang, maar na het incident is hij bereid zijn plaats af te staan. Of hij in oktober op de lijst zal staan, valt dus nog af te wachten.