Kitir: “Armoede in Genk moet ook federaal worden aangepakt door Demir”

Sp.a-fractieleider in de Kamer Meryame Kitir vindt dat Zuhal Demir (N-VA), als Staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen, ook op federaal niveau heel wat kan doen tegen de armoede in hun stad Genk. Dat zei de sp.a-politica in een debat tijdens de middaguitzending van VTM NIEUWS.

In Genk is er een kinderarmoedegraad van 30 procent, maar er is geen schepen van Armoedebestrijding. "Een gebrek”, vindt Demir. “Er is een schepen nodig die het probleem structureel aanpakt.”

Ook Kitir is het eens met de nood aan een schepen voor Armoedebestrijding in Genk. Ze vindt wel dat Demir, in haar rol als Staatssecretaris, ook heel wat kan verrichten. “Je moet het armoedeprobleem niet enkel lokaal, maar ook federaal aanpakken. U heeft beloofd de uitkeringen op te trekken boven de armoedegrens.”, zegt ze.

“Je kan niet alle problemen federaal oplossen”, vindt Demir. “In Genk bedraagt de activering van leefloners amper 5 procent. Dat cijfer moet omhoog, maar zoiets kunnen we enkel op lokaal niveau verwezenlijken”, besluit de N-VA-politica.

Het volledige debat kan je hier herbekijken.