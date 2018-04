Kan Tom Meeuws aanblijven?

Kan sp.a-kopstuk Tom Meeuws aanblijven? "De partij blijft achter hem staan, maar dit is wel moeilijk voor de partij", legt VTM NIEUWS-journalist uit Jan De Meulemeester aan VTM NIEUWS.

Deze voormiddag is er een huiszoeking uitgevoerd bij Meeuws in het kader van het gerechtelijk onderzoek. Het Antwerps parket onderzoekt mogelijk geknoei met facturen in de periode dat Meeuws directeur bij De Lijn was.

"De Antwerpse sp.a blijft achter haar voorzitter, de tweede man op de lijst, staan", zegt politiek journalist De Meulemeester. "Ze wisten dat een huiszoeking bij het gerechtelijk onderzoek kon horen. Ze laten Tom Meeuws niet vallen."

"Het toont wel hoe moeilijk dit is voor een partij. We zijn een half jaar voor de verkiezingen en zolang het onderzoek loopt, blijft iedereen de vraag stellen: 'Hoe gaat het met Tom Meeuws, is dat houdbaar?'."

Ledencongres

"In dat opzicht is het belangrijk: zaterdag is er een ledencongres. Dan moeten de leden van de Antwerpse sp.a de finale lijst goedkeuren", legt De Meulemeester verder uit. "Dan kan je je afvragen of er niet een aantal sp.a-leden moeilijk zullen doen over de prominente plaats van Meeuws. Of zullen ze loyaal blijven aan hun voorzitter en tweede man? Dat is nog een vraagteken en dat zullen we zaterdag merken."

Vertrouwen in gerecht

Meeuws zegt in zijn eerste reactie "tevreden te zijn dat de speurders het onderzoek snel voeren". "Ik heb het volste vertrouwen in het gerecht", voegt hij daar nog aan toe.

