Kan Peeters lijst nog trekken?

Kan Kris Peeters nog aanblijven als Antwerps CD&V-lijsttrekker? "Dat wel nog", zegt VTM NIEUWS-journalist Jan De Meulemeester. De hetze rond de ultraorthodoxe jood Aron Berger die dan toch niet opkomt voor de partij laat zijn sporen na. "De politieke frustratie druipt eraf."

"Het is niet de meest leuke dag die CD&V beleeft", drukt CD&V-voorzitter Wouter Beke zich zacht uit. Gisteren werd aangekondigd dat de ultraorthodoxe jood Aron Berger op de lijst in Antwerpen zou staan. Die weigert om religieuze redenen vrouwen een hand te geven, uit respect voor zijn eigen vrouw.

Kritiek binnen eigen partij

Op de keuze voor Berger kwam heel wat kritiek, ook binnen de eigen partij. Zo liet Vrouw & Maatschappij (V&M), de machtige vrouwenbeweging binnen de partij, weten niet achter Berger te staan. Maar ook CD&V-parlementslid Hendrik Bogaert vond Berger géén goede keuze. "Wie geen hand wil geven aan vrouwen, hoort niet op de lijsten van CD&V", tweette hij.

Persconferentie

Vandaag raakte net voor de persconferentie bekend dat Berger enige tijd geleden door een rechter werd veroordeeld voor diefstal bij een oudere man. Op de persconferentie liet Berger dan de eer aan zichzelf en kondigde hij aan toch niet op de lijst te staan. De dialoog met de joodse gemeenschap stopt hier niet, klinkt het vanuit de Antwerpse CD&V.

Kamikazegedrag

Maar ook nu blijkt dat Berger niét meer op de lijst zal staan, is er heel wat kritiek binnen de partij op de manier waarop dit allemaal is verlopen. "Er is kritiek in eigen rangen", zegt politiek journalist Jan De Meulemeester. "Iemand noemde Peeters eigengereid. Iemand anders noemde het 'kamikazegedrag' en dat vlak voor de belangrijke verkiezingen in Antwerpen, waar CD&V al een kleine partij is." Bovendien is Peeters relatief nieuw in de Antwerpse politiek. Hij verhuisde vorig jaar nog maar naar de stad.

Beke wist van niets

"Ik wist niet op voorhand dat het om een orthodoxe jood ging", zei CD&V-voorzitter Beke vandaag over de hele kwestie. "Het is niet onze verantwoordelijkheid om iedereen na te trekken, dat is de verantwoordelijkheid van de lokale afdelingen."

Hoewel Beke daarmee de verantwoordelijkheid doorschuift naar Peeters, blijft de voorzitter wel achter de lijsttrekker staan.