De mens achter de politicus, daarin is comedian Kamal Kharbach geïnteresseerd. Daarom gaat hij in de laatste week voor de verkiezingen op bezoek bij opmerkelijke figuren. Vandaag toont hij wie Servais Verherstraeten (CD&V) echt is. “Mijn bijnaam? De Sultan of Swing”, verbaast het Kamerlid.