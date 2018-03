Jambon premier? "Dat is een hondenjob"

“Premier van België, dat is een hondenjob”, zegt minister van Binnenlandse Zaken en vicepremier Jan Jambon (N-VA) in De Meulemeester in Debat: De Burgemeesters’, het online debatprogramma van VTM NIEUWS. “Ik sta er zeker niet voor te popelen om premier van dit land te worden.”

Niet alleen in Vlaanderen is Jambon een populaire politicus, ook in Wallonië en vooral bij MR-kiezers staat hij hoog in de poppolls. Daarom tippen sommigen hem al als de nieuwe premier van België.

“Het is mijn ambitie om paus te worden”, reageert Jambon grappend. “Zo steek ik niet in elkaar, ik ben daar niet mee bezig. Onze partij heeft na de vorige verkiezingen geoordeeld dat er genoeg eten en drinken zat in het regeerakkoord en toen hebben we stap gezet naar de federale regering”, zegt Jambon.

(Lees verder onder video:)

"Eerst verkiezingen winnen"

In die regering kreeg Jambon onder meer de post van minister van Binnenlandse Zaken toegeschoven, maar over zijn ambities in een volgende regering blijft hij voorzichtig. “Voor we de poppetjes verdelen voor de volgende ploeg zijn er nog wel een paar stappen te zetten: we moeten de verkiezingen nog winnen en nog onderhandelen”, aldus Jambon.

Toch sluit Jambon een verhuis naar de Wetstraat 16 niet volledig uit. “Als je in de politiek ‘zeker wel’ of; ‘zeker niet’ zegt, komt dat balletje ooit teruggerold. Het is mijn ambitie niet om premier worden, maar wel om welvaart en welzijn in dit land te brengen. Als onze partij daar een ferme steen in kan verleggen, zullen we onze verantwoordelijkheid zeker nemen”, sluit hij nog af.

