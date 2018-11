Jambon over Migratiepact: “Moeilijk dossier, maar genoeg gezond verstand in regering”

Vicepremier Jan Jambon (N-VA) geeft toe dat het Migratiepact een moeilijk dossier is voor de federale regering. “Maar er is binnen de regering veel gezond verstand rond de tafel om ook hier uit te komen”, zegt hij aan VTM NIEUWS.

De verdeeldheid over het Migratiepact houdt de federale regering al enkele dagen bezig en een regeringscrisis lijkt niet veraf. De MR van premier Charles Michel, Open Vld en CD&V willen het VN-pact ondertekenen, alleen de N-VA ligt dwars.

“Dat conflict blijft duren”, geeft Jambon toe. “Maar er zijn nog dossiers waar je in de regering over discussieert, dit is er zo een. Dit is een moeilijk dossier, dat ga ik niet verhelen. Binnen de regering is veel gezond verstand rond de tafel om ook hier uit te komen.”

Haaks op regeerakkoord

Jambon herhaalt dat het pact problematisch is. “Het staat haaks op een aantal ideeën over migratie die ook in het regeerakkoord zitten”, vindt de vicepremier. “Dat is een analyse die wij gemaakt hebben van die tekst en die blijft gehandhaafd.”

Gemeenschappelijk standpunt

Of de premier het akkoord dan mag ondertekenen in Marrakesh? “Het dossier ligt op de regeringstafel om een gemeenschappelijk regeringsstandpunt daarover in te nemen. We gaan proberen om dit als regering tot een goed einde te kunnen brengen.”

