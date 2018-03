Jambon interviewt premier Michel

Premier Charles Michel was vanmorgen te gast in Brasschaat, de thuishaven van vice-premier Jan Jambon (N-VA). Opmerkelijk: hij werd er aan de tand gevoeld door Jambon zelf. Een van de thema's was de werking van de federale regering en het interne gekibbel.

"Zijn er momenten dat u aan uzelf twijfelt?”, vraagt Jambon aan de premier. “Hoe kunnen we minder gekibbel in de regering hebben”, antwoordt Michel.

“Zo waren we in Hertoginnedal en dacht ik na over hoe ik de sfeer kon versterken", gaat Michel verder. "Ik wilde graag eens een barbeque organiseren. Ze hadden er dan één voorbereid, maar de timing was toen niet optimaal. De sfeer was toen bijzonder slecht tussen ons. Het was de slechtste barbecue ooit."