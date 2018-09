Jambon: "Acties om mensensmokkeleraas te ontmaskeren"

“De acties aan snelwegparkingen zijn erop gericht om de netwerken van de mensensmokkelaars te ontmantelen”, dat zei minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) vanmorgen aan VTM NIEUWS, toen twintig transmigranten werden opgepakt aan de snelwegparking in Kruibeke. In de buurt van de parking werd even later nog een vluchteling opgepakt.

“De transmigranten zelf worden opgepakt om via uitlezen van gsm’s en dergelijke informatie te krijgen om te echte criminelen achter de netwerken te ontmantelen”, legt Jambon uit. “We moeten de oorzaak trachten weg te nemen: degenen die op een laaghartige manier die mensen uitbuiten.”

“We hebben er al heel wat succes in geboekt”, zegt de minister. Maar hij benadrukt ook dat het probleem alsmaar blijft terugkomen. Hij geeft toe dat de politie daardoor extra belast wordt. “Dit komt erbij en zorgt voor weer een nieuwe uitdaging. Maar politiemensen zijn er om politiewerk te doen.”

Volgens minister Jambon is er een goede samenwerking met Groot-Brittannië om mensenhandel tegen te gaan. “Maar zolang de UK het imago heeft van het ‘beloofde land’ zal de stroom transmigranten niet stoppen.” Hij vindt dat er meer ingrijpende maatregelen nodig zijn, zoals het invoeren van een identiteitskaart. “En dat zie ik nog niet zo snel gebeuren”, geeft de minister toe.