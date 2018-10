Vanavond kan u bij 'Jambers in de politiek' binnenkijken in het appartement van Kris Peeters in Antwerpen. Peeters is speciaal voor de verkiezingen vanuit Puurs naar Antwerpen gaan wonen, en dat was in de campagne vaak een thema. Met name Bart De Wever pakte Peeters hard aan. Dat hij "maar een huurder" is, en niet echt in Antwerpen woont, is uit de lucht gegrepen, zegt Peeters. De reportage is vanavond op VTM te zien om 23.05 uur.