Hoe reageert het Vlaams Belang op de arrestatie van hun kopstuk?

“Dit is duidelijk een intimidatiepoging van het gerecht, drie dagen voor zijn eedaflegging”, reageert Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken, die het gerecht verwijt een politiek onderzoek te voeren. “De timing is heel merkwaardig in volle onderhandeling voor de Vlaamse regeringsvorming”.

“Het Vlaams Belang heeft bovendien slechte ervaringen met politieke onderzoeken”, refereert Van Grieken naar de veroordeling van het Vlaams Blok voor racisme in 2004. “Het is dus niet de eerste keer dat het gerecht zich voor de kar laat spannen van een politieke agenda.”

“Wij blijven geloven in de onschuld van Dries Van Langenhove tot bewijs van het tegendeel”, besluit Van Grieken.

Ook Van Langenhoves advocaat Johan Platteau heeft vragen bij de timing van het verhoor. “Mijn cliënt werd drie dagen voor zijn eedaflegging ondervraagd, terwijl hij zich nooit weggestoken heeft en altijd bereid was om zaken uit te klaren. Hij heeft volledig meegewerkt aan het verhoor en hij betwist de beschuldigingen.”