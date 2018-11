Hoe hoog zijn uittredingsvergoedingen van parlementsleden?

Over de uittredingsvergoedingen van politici is de afgelopen dagen weer veel te doen. CD&V'ers Jo Vandeurzen en Pieter De Crem strijken straks een immense uittredingsvergoeding op wanneer ze de nationale politiek verlaten. Herman De Croo (Open Vld) stelt iedereen 'gerust' en zal zijn vergoeding niet opvragen. Wat blijkt? Dat is niet cumuleerbaar met zijn pensioen, waar hij hoogstwaarschijnlijk minstens evenveel aan zal overhouden. Hoe zit dat hele systeem van uittredingsvergoedingen voor parlementsleden nu in elkaar?

Eigenlijk moet je de parlementaire vergoeding én de onkostenvergoeding optellen. In het federaal parlement gaat dat om 5.881,22 euro per maand. In het Vlaams Parlement 4.920,55 euro. Als je stopt, tel je de jaren die je hebt gezeteld. Voor elk begonnen jaar, wordt je 2 maanden extra uitbetaald.

Concreet: federaal parlementslid X is verkozen in 2014 en houdt het volgend jaar voor bekeken. Die vijf jaar volstaan om vanaf juni nog eens tien maanden lang maandelijks uitbetaald te worden. Als X dat wil, want het is niet verplicht. Het plafond is twee jaar, vroeger kon het nog langer, maar het bedrag kan in de nieuwe regeling nog altijd oplopen tot 141.149,28 euro bruto.

Burgemeesters

Maar parlementsleden zijn niet de enigen die recht hebben op zo’n uittredingsvergoeding. De uittredingsvergoeding bestaat vanaf 31 december ook voor de 300 Vlaamse burgemeesters en bijna 1.600 schepenen in Vlaanderen. Zij worden maximaal 1 jaar nog uitbetaald.

Een burgemeester van een grote stad kan zo nog een jaar lang elke maand 9.913,95 euro krijgen, tenzij hij een ander inkomen heeft. En een afzwaaiend schepen van pakweg het dorpje Herstappe vangt nog altijd 979 euro per jaar dat hij heeft gezeteld.

Europarlementsleden

Ook Europarlementsleden hebben recht op wat daar heet ‘een overbruggingsvergoeding’. Reken op 8.484,00 euro per maand bruto. En ook dat krijgen ze maximaal 2 jaar lang.

Belangrijk: cumuleren met je pensioen kan niet, maar de maanden dat je thuis uitblaast en de vergoeding krijgt, tellen wél mee als gewerkte maanden voor je loopbaan.