In ‘Het Laatste Woord’ blikt Noël Slangen, politiek analist voor VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws, elke avond terug op de politieke actualiteit. Aan de vooravond van de verkiezingen is het tijd om de verschillende partijen te wikken en te wegen. Hoe is de oppositie uit de recente campagne gekomen? Noël Slangen legt uit.