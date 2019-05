Er was in de kiescampagne veel te doen over de bedrijfswagens of de zogenaamde salariswagens die werkgevers aan mensen geven als extra loon.

Die salariswagens wegen op vele manieren op de economie en dus willen de meeste partijen het systeem herbekijken. Voormalig minister van Begroting Johan Van Overtveldt (N-VA) geeft meer uitleg over de standpunten van zijn partij in VTM NIEUWS.

