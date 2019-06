Hedebouw woedend na beschuldiging van afpersing bij PVDA

PVDA-PTB-kopstuk Raoul Hedebouw reageert verbolgen op de beschuldigingen van afpersing en bedreigingen binnen de partij. “Er is duidelijk een lastercampagne bezig om de PVDA zwart te maken”, zegt Hedebouw aan VTM NIEUWS.

In een uitzending op de Waalse zender RTL heeft een onafhankelijke journalist ophefmakende getuigenissen naar buiten gebracht over de interne werking van de PTB-PVDA. Zo zouden militanten en partijleden verplicht worden om een surplus van hun loon af te staan aan de partij, hun belastingsaangifte te tonen, en werden ze afgedreigd door Poolse huurlingen.

“Dat is totaal fout”, aldus een kwade Hedebouw. "Er zijn 18.000 getuigen, 18.000 leden van de PVDA in België. Die betalen twintig euro per jaar om lid te zijn van de partij. Alleen onze politici en parlementsleden geven een deel van hun loon af. Maar ik ben daar fier op”, verdedigt Hedebouw zich.

Voor hem is het dan ook duidelijk: als een van de overwinnaars van de verkiezingen van 26 mei, wordt de partij gezocht. “Er is duidelijk een lastercampagne bezig, om de PVDA zwart te maken. Met zwakke feiten, anonieme bronnen. Ik vind het schandalig dat dit zomaar in de pers gezegd kan worden vandaag”, sluit Hedebouw af.