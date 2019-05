Guy D'haeseleer: "Meisje met hoofddoek komt mijn huis niet in"

Als de zoon van Guy D’haeseleer (Vlaams Belang) een vriendin met hoofddoek zou hebben, zou dat meisje zijn huis niet in mogen. Dat heeft de Ninoofse politicus gezegd aan comedian Kamal Kharmach.

Kharmach gaat in aanloop naar de verkiezingen langs bij politici die hem intrigeren, deze week is dat Guy D’haeseleer. Kamal legde hem de hypothese vraag voor of een meisje met hoofddoek zijn huis zou binnen mogen, en het antwoord was kort en duidelijk: “Nee.”

De Vlaams Belanger toonde in het verleden al vaker zijn extreemrechtse standpunten en doet dat nu ook. “Als iemand thuis drie keer per dag op zijn matje wil kruipen en allerhande gebeden wil prevelen richting Mekka, dan is dat goed voor mij. Maar dan moet hij mij ook mijn paasfeest laten vieren”, zegt D’haeseleer nog.