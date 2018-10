Groen start gesprekken met Tommelein voor vernieuwingscoalitie zonder sp.a

Open VLD-lijsttrekker Bart Tommelein is weer een stap dichter gekomen bij de burgemeesterssjerp van Oostende. Gisteravond hebben de Groenen daar aan Wouter De Vriendt het mandaat gegeven om inhoudelijke gesprekken aan te knopen met de liberale kandidaat-burgemeester. Die probeert in Oostende een coalitie te vormen van Open VLD, Groen, CD&V en N-VA.

“De vernieuwingscoalitie van Bart Tommelein is het meest concreet”, zegt De Vriendt aan VTM NIEUWS. “Zijn eerste nota is veelbelovend: Bart Tommelein weerspiegelt zich aan het model in Mechelen. Dat is voor ons een goede basis om van te vertrekken.”

De beslissing van Groen is vooral slecht nieuws voor sp.a-voorzitter John Crombez die in Oostende een coalitie tracht te vormen met paarsgroen en CD&V.