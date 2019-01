Groen: "In mei zijn het klimaatverkiezingen"

Groen en Ecolo hebben 20 voorstellen om een solidaire en ecologische omslag te realiseren die de ruggengraat moeten vormen voor een nieuwe regeerverklaring. Dat kondigde voorzitters Meyrem Almaci en Jean-Marc Nollet op hun gezamenlijke nieuwjaarsreceptie in Vorst. “We gaan naar de klimaatverkiezing in mei”, klinkt het.

Petra De Sutter, die pas officieel aangeduid werd als Europees lijsttrekster voor Groen, kondigde aan dat de groene golf van 24 oktober ook in België en Europa zal worden voortgezet. Zij rekent dan ook op niet één maar twee Europese zetels op 26 mei.

Planeet B

"We willen de progressieve krachten verenigen tegen de Salvini's, Orbàns en Franckens van deze wereld", stelde ze. "2019 wordt het jaar waarin de groenen de handen in elkaar slaan om een klimaatregering te vormen. 2019 wordt het jaar waarin een klimaatregering een bindende klimaatwet stemt. Dat is ons plan A want er is geen planeet B", vatte Almaci het samen.

Ze herinnerde eraan dat 14 oktober de groenste zondag ooit was, met 1.290 verkozenen en 258 burgemeesters en schepenen in heel het land."Meer en meer mensen beseffen dat het zo niet verder kan: ouders, scholieren, grootouders en ondernemers", aldus de Groen-voorzitster.