Gents bestuur clasht over parkeertarieven

Kandidaat-burgemeester Rudy Coddens (sp.a) vindt het geen goed idee om de Gentse parkeertarieven te verlagen, een voorstel van coalitiepartner Open Vld. Coddens noemt het voorstel van lijsttrekker Mathias De Clercq “niet echt loyaal” en zelfs “zeer gratuit”. Dat zegt hij in ‘De Meulemeester in Debat: De Burgemeesters’, het online debatprogramma van VTM NIEUWS.

De Clercq zei eerder al dat Open Vld de Gentse parkeertarieven wil verlagen, zelfs voor de zomer nog. Die uitspraken vallen in slechte aarde bij zijn collega-schepen Coddens.

"Gratuit en niet loyaal"

“Het is niet echt loyaal om de parkeertarieven eerst mee goed te keuren en dan met de verkiezingen in aantocht te zeggen dat het moet veranderen”, zegt hij. “Dit is zeer gratuit en eigenlijk om populair te zijn omdat dit er natuurlijk als zoete broodjes in gaat.”

Coddens vindt trouwens niet dat parkeren in Gent te duur is. “De parkeertarieven zijn niet te hoog, zeker niet in vergelijking met andere steden. Daar zitten we in de middenmoot.”

Mathias of Mieke? Het paarse bestuur lijkt al langer barsten te vertonen. Eerder zei burgemeester Daniël Termont dat hij Mieke Van Hecke (CD&V) verkoos boven coalitiepartner De Clercq. Aan zo’n uitspraken waagt Coddens zich niet. “We zullen kijken met welke partij we ons programma het best kunnen realiseren”, stelt hij diplomatisch.

Maar de kritiek van De Clercq op het huidige bestuur vindt Coddens “niet leuk om te horen”. Coddens heeft geen probleem met de burgemeestersambities van De Clercq maar stelt zich wel vragen. “Het is bizar dat we samen zo’n mooie zaken hebben kunnen realiseren en men door persoonlijke ambities nu zelfs naar de N-VA van meneer Bracke kijkt om die ambities waar te maken. Dat begrijp ik niet en ik denk ook niet dat de Open Vld-kiezers dat zo leuk vinden.”

(Lees verder onder de video)

N-VA

Kan Coddens besturen met N-VA, nu de partij met Anneleen Van Bossuyt een nieuw kopstuk heeft? "Momenteel totaal niet", zegt hij. "We liggen heel ver van elkaar. De maatschappij zoals we die zien, is helemaal anders."

(Lees verder onder de video)

Bekijk hier het volledige debat:



Of beluister hier het debat op onze podcast: