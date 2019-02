Geens formeel: “Afnemen nationaliteit lost niets op”

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is niet opgezet met de uitspraken van voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) over het afnemen van de nationaliteit van Belgische Syriëstrijders. “Ik begrijp niet dat meneer Francken dit voorstel doet, want het is geen oplossing voor het probleem”, zegt hij in de studio van VTM NIEUWS.

Francken was vanmiddag te gast in de studio van VTM NIEUWS en haalde daar hard uit naar CD&V. “Er ligt al een hele tijd een wetsvoorstel van Koen Metsu (N-VA) in het parlement om de nationaliteit van veroordeelde terroristen automatisch af te nemen, maar CD&V wil daaraan niet meewerken”, zei Francken.

Bashing

“Het is dit weekend precies CD&V- en Justitie-bashing”, verdedigt Geens zich. “Geen enkele andere partij heft het voorstel van Metsu getekend en ook de Raad van State was daar heel kritisch over.”

Geens zegt niet dat hij tegen het afnemen van iemand nationaliteit is, maar het lost het probleem niet op. “Het is niet omdat die persoon in Syrië zijn nationaliteit verliest, dat hij niet meer terugkomt, dat dan ons probleem niet meer is”, aldus Geens.

Volgens de minister is het probleem net dat de gevangen Syriëstrijders op vrije voeten zouden kunnen komen als de Verenigde Staten zich terugtrekken uit Syrië, en alsnog terugkeren naar ons land, omdat hun familie hier is.

Gevangenis

“Het belangrijkste is dat we die Syriëstrijders onschadelijk maken door ze in een gevangenis te steken. Dat kan in Irak, of in een ander land als België, Frankrijk of Nederland”, legt Geens uit.

De CD&V’er benadrukte nog dat hij blij was dat N-VA-kopstuk Bart De Wever daar ook over wil nadenken. Die zei vrijdag in ‘Het Eerste Debat’ dat Syriëstrijders in bepaalde omstandigheden zouden teruggehaald kunnen worden.

Bekijk hier het integrale gesprek met Koen Geens:

Bekijk ook: