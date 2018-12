Geens: "België riskeert internationale reputatie"

Valt de federale regering door het VN-migratiepact? Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) denkt van niet. “Ik ga ervan uit dat we zondag nog een regering hebben”, zegt hij in de studio’s van VTM NIEUWS. Minister Geens zegt wel dat hij “geschrokken" is van de manier waarop de N-VA zich nu opstelt. “België riskeert zijn internationale reputatie. Het is heel moeilijk om nu onze rug te keren.”

Geens staat volledig achter het migratiepact van de Verenigde Naties en steekt dat niet onder stoelen of banken. “Migratie is een feit en dit pact is niet voor of tegen migratie, het zegt hoe we samenwerken als er migratie is”, zegt hij. “Ik stel vast dat in Nederland, Duitsland en Frankrijk iedereen wél dezelfde toon aanhoudt en zegt: dit is een pact dat gaat over de samenwerking tussen landen op het vlak van migratie”.

"Geschrokken van N-VA"

Laat staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) zich opjutten door Vlaams Belang? “Daarover kunnen we speculeren en dat is een vraag die hij moet beantwoorden”, zegt Geens. Hij is naar eigen zeggen wel “geschrokken” van hoe de N-VA zich nu opstelt, aangezien de regering het opstellen van het migratiepact continu heeft opgevolgd en “dat dit nooit tot problemen heeft geleid tot zeer recent”.

(Lees verder onder de video)

Internationale reputatie

Minister Geens maakt zich vooral zorgen over de internationale gevolgen van deze discussie. "België riskeert hier zijn internationale reputatie", zegt hij duidelijk. "We zijn lid van de Veiligheidsraad, wij hebben deze tekst mee voorbereid en aanzienlijk helpen verbeteren op een aantal punten dus het is heel moeilijk om nu onze rug te keren."

Bekijk het volledige gesprek met minister Geens over het migratiepact: