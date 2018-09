Freek trekt door Vlaanderen voor verkiezingen

VTM NIEUWS-anchor Freek Braeckman begint op maandag 24 september aan De Ronde Van Freek. Twaalf dagen lang trekt hij langs 24 verschillende gemeenten in heel Vlaanderen en onderzoekt hij hoe de gemeentebesturen problemen aanpakken waar de Vlamingen mee zitten.

Elke dag spit hij een bepaald thema uit zoals mobiliteit, het milieu of de betaalbaarheid van wonen, en gaat hij op pad in twee gemeenten: de gemeente die het best scoort op dat thema, en de gemeente met de slechtste score.

Freek is heel de dag online te volgen via vtmnieuws.be en brengt om 19.00 uur het resultaat van zijn onderzoek in VTM NIEUWS.