Freek houdt pittig debat in Hasselt over burgemeestersjerp

Wie wordt burgemeester in Hasselt? Voor de Laatste Ronde van Freek trekt Freek Braeckman naar de provinciehoofdsteden om er te debatteren met de hoofdrolspelers van de lokale verkiezingen. Vandaag debatteren huidig burgemeester Nadja Vananroye (CD&V) en uitdager Steven Vandeput (N-VA). Het werd een onverwacht pittig debat: "Ik steek mijn hand uit mevrouw de burgemeester, telkens opnieuw spuwt u in een uitgestoken hand", aldus Vandeput. De thema's van vandaag waren levendige stad en openbaar vervoer. "We moeten opkomen voor Hasselt, wij moeten gaan pleiten bij de overheid, er zijn zes jaren voorbij en ik kan vaststellen dat dat veel te weinig gebeurd is vanuit uw partij", zegt Vananroye daarover.