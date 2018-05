Francken wil niet betalen voor opvang transmigranten

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) is niet van plan om te betalen voor de opvang van honderden transmigranten aan het noordstation in Brussel. Die kunnen nu opnieuw in de winteropvang terecht, omdat ze voor overlast zorgen. Dat heeft de Brusselse gewestregering gisteren beslist. Daar eisen ze dat de federale regering betaalt, maar dat is Francken niet van plan.

Zowat langs elke muur en op elke verdieping liggen mensen te slapen in Brussel-Noord. VTM NIEUWS nam een kijkje en telt wel zo'n honderd slaapzakken en merkt een vreselijke geur van urine op. Voorbijgangers zien het met de dag erger worden.

Aan het noordstation zitten vooral uitgeprocedeerden en transmigranten die de oversteek naar Groot-Brittannië willen maken. “De overheid doet niets voor ons”, zegt Thomas, een Keniaan die al een dikke maand in het station verblijft.

De Brusselse regering beslist nu om de winteropvang weer open te stellen en wil de rekening naar de federale regering sturen. Francken laat weten daar niet voor te willen opdraaien. “0 euro”, antwoordt hij op de vraag op hoe veel geld hij wil vrijmaken voor de transmigranten.