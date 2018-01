Francken: "Steun van De Wever doet deugd"

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) is blij met de steun van zijn partijvoorzitter Bart De Wever. Die zei gisteren dat N-VA uit de regering stapt als de meerderheidspartijen aansturen op het ontslag van Francken. “Dat doet deugd”, zegt Francken aan VTM NIEUWS.

N-VA-voorzitter De Wever liet er gisteren geen twijfel over bestaan. “Ik sta achter Theo en ik ga hem niet laten vallen. In geen enkel geval”, zei hij daarover in VTM NIEUWS.

Voor premier Charles Michel (MR) is de uitspraak van De Wever pure chantage. “Maar die maakt geen indruk op mij”, reageerde hij vanmorgen op Bel RTL.

De Wever benadrukte dan weer dat hij niemand chanteert. “Ik geef enkel het standpunt van mijn partij weer”.

Soedankwestie

De positie van Francken staat al enkele weken ter discussie, sinds de getuigenissen van de Soedanezen. De staatssecretaris zou ook gelogen hebben over nog geplande uitwijzingen. Verschillende politici vroegen zijn ontslag of suggereerden het.

Bekijk ook: