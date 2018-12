Francken: “Standpunt is duidelijk, nu wachten tot ministerraad samenkomt”

“Ons standpunt is heel duidelijk, wij wachten nu tot de ministerraad samenkomt”, zegt Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan VTM NIEUWS. Momenteel verzamelen alle N-VA-kopstukken aan het partijbureau in Brussel, in afwachting voor de extra ministerraad over het migratiepact van de Verenigde Naties. Die zou zeker niet voor 19 uur doorgaan.

Als de meerderheidspartijen zonder de N-VA verdergaan en het pact nu maandag in Marrakech goedkeuren, zal de partij zich verder beraden en “zien hoe het staat”, zegt Francken nog.

Vanmiddag riep partijvoorzitter Bart De Wever nog op tot onthouding bij de stemming. “Naar mijn kiezers toe kan ik dit niet verantwoorden”, klonk het.

Lees ook: