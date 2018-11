Francken: "Smokkelroute vanuit Palestina moet worden drooggelegd"

“De mensensmokkelroute vanuit Palestina moet stoppen”, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) aan VTM NIEUWS na geweld van een groepje asielzoekers op een medewerker van de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). “Het is niet normaal dat het aantal alleenstaande mannen dat vanuit Gaza asiel zoekt de laatste twee à drie maanden zo explosief gestegen is.” Groen-kamerlid Wouter De Vriendt zegt dat Francken "de pedalen kwijt is".

DVZ moest vanmorgen een tijdlang de deuren dichtgehouden, omdat een groepje asielzoekers een medewerker had aangevallen. De aanvallers waren jonge mannen, die mogen op dit moment niet binnen bij Vreemdelingenzaken omdat de dienst overrompeld wordt. Alleen families met kinderen en vrouwen komen erin. En dat leidt tot heel wat frustratie.

“Het is niet normaal dat het aantal alleenstaande mannen dat de laatste twee à drie maanden naar ons land is gekomen, zo explosief gestegen is", zegt Francken. "De route moet worden drooggelegd. Ik ben bezig met een hele resem maatregelen om de Palestijnse aanvragenstroom die we nu hebben te stoppen. Daar ben ik mee bezig en dat zal ik ook volhouden.”

"Francken is pedalen kwijt"

Volgens Groen-kamerlid Wouter De Vriendt slaat Francken, die nog maar 50 asielaanvragen per dag wil laten indienen, de bal mis. Ook alleenstaande mannen moeten op zijn minst de kans krijgen om asiel aan te vragen. "Die mensen staan aan te schuiven in de rij om asiel aan te vragen. Ze keren dag na dag terug en toch duwt Francken ze weg. Dit gaat ook om oorlogsvluchtelingen voor alle duidelijkheid. Theo Francken is de pedalen kwijt, dit is een beleid dat niet meer redelijk is."