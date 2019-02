Francken over Syriëstrijders: “Nationaliteit afnemen, dan is het ons probleem niet meer.”

Voormalig staatssecretaris Theo Francken (N-VA) wil niet dat ons land Belgische Syriëstrijders terughaalt. Dat zegt hij in de studio van VTM NIEUWS als reactie op een eis van de Amerikaanse president Trump. “Het belangrijkste is dat we de nationaliteit van die Syriëstrijders intrekken, zodat ze geen Belg meer zijn, dan is het ons probleem niet meer”, zegt hij fors.

Nu het einde van terreurgroep IS nadert, rijst de vraag wat we met de strijders die uit ons land zijn vertrokken, moeten doen. Theo Francken (N-VA) zegt dat hij teleurgesteld is over de positie die sommige politici innemen. “Heel veel van die mensen hebben een dubbele nationaliteit. Er bestaat een wetsvoorstel van Koen Metsu om automatisch de Belgische nationaliteit af te nemen van veroordeelde terroristen”, zegt Francken.

Ons probleem niet

“Dat wetsvoorstel ligt al maanden in het parlementen en het is vooral CD&V die het tegenhoudt”, zegt Francken. Het N-VA kopstuk pleit ervoor die wet wel te stemmen. “Het belangrijkste is dat we de nationaliteit van die Syriëstrijders intrekken, zodat ze geen Belg meer zijn, dan is het ons probleem niet meer.”

Maar wat dan met mensen die enkel de Belgische nationaliteit hebben, vraagt VTM NIEUWS-anchor Dany Verstraeten. “Als het zo is dat het alleen Belgen zijn, heb je het probleem van de staatloosheid”, bevestigt Francken. Toch gaat dat volgens hem maar over enkele gevallen.

Bekijk hier het integrale gesprek: