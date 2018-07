Francken over deal met Merkel: "Dublinprocedure versnellen"

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft bilaterale migratieakkoorden ondertekend met veertien landen, waaronder België. De landen stemmen ermee in migranten die in Duitsland aankomen, maar al bij hen asiel hebben aangevraagd, sneller terug te nemen. “Dit systeem kennen we in België al, maar we gaan nu op Europees vlak de Dublinprocedure versnellen”, zegt staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) in de studio van VTM NIEUWS.

“Het plan van de CSU was om de grenzen hermetisch af te sluiten en alle asielzoekers en illegalen tegen te houden”, zegt Francken. “Maar Merkel koos voor een Europese oplossing: van elke asielzoeker die toekomt kijken waar hij eerst asiel aanvroeg, en hem dan terugsturen naar dat land. Dit Dublinproces gaat nu versnellen. Op dit moment duurt dat soms nog twee à drie maanden, we willen dat nu binnen de 30 dagen afhandelen.”

“Fysiek is er wel nog niets ondertekend”, gaat Francken verder. “Maar er is wel een mondelinge overeenkomst met de Duitse regering. Dat heeft Merkel met die veertien landen bereikt. Maar een structurele oplossing is dat niet. Het probleem is pas opgelost als de mensen gered worden en teruggestuurd worden naar Afrika. Stop de illegale migratie.”