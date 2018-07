Francken niet opgezet met uitspraak Peumans

Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans (N-VA) noemde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken “niet de geknipte persoon om de partij te leiden”. Volgens Francken moeten zo’n kwesties beter intern worden besproken. “Ik zie er de relevantie niet eens van in”, zegt Francken in VTM NIEUWS.

De zaak rond de overleden peuter Mawda zette bij Peumans heel wat kwaad bloed. “In de politiek wordt heel hard geroepen, maar we spreken wel nog altijd over mensen”, klonk het in een interview in Het Belang van Limburg. Francken zelf is het niet eens met die kritiek. “Ik volg een humaan beleid, maar ben wel streng voor zij die er misbruik van maken.”

Volgens Peumans is de taal van Francken en De Wever de grote reden voor de forse terugval van N-VA in de Grote Peiling van VTM NIEUWS en Het Laatste Nieuws. “Hij verwijst naar de Volksunie, waar er toch genoeg voorbeelden zijn van interne twisten en ruzies. Ik stap niet mee in het verhaal van dat op straat te brengen. Een wijze les die we kunnen leren uit het verdwijnen van de Volksunie: zulke zaken beter intern houden en onder elkaar uitpraten in het Partijbureau.”

Francken komt ook nog even terug op Peumans’ uitspraak dat hij niet geschikt is om partijvoorzitter van N-VA te worden. “Ik wist niet dat er een vacature was. Bart De Wever is zeer recent door 98 procent van de leden herverkozen. Dus het voorzitterschap is niet eens aan de orde. Ik zie de relevantie er niet van in.”