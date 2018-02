"Francken kan eigenlijk niet meer in problemen komen"

De heisa rond staatssecretaris Theo Francken (N-VA) en de teruggestuurde Soedanezen lijkt nu definitief voorbij. Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen zegt in een rapport dat het “geen bewijzen” heeft gevonden dat de Soedanezen na hun terugkeer gefolterd zijn, maar kan ook niet “met absolute zekerheid” vaststellen dat de feiten niet hebben plaatsgevonden.

“Theo Francken kan eigenlijk niet meer in de problemen komen”, zegt VTM NIEUWS-journalist Karel Lattrez. “De regering had eerder al gezegd dat het beleid over Soedan het beleid is van de regering, niet van Francken. Dat heeft de premier ook nog eens herhaald. Ze staan nog altijd achter het beleid en Theo Francken blijft buiten schot. Het is wel nog niet duidelijk wanneer die repatriëringen precies hervat zullen worden.”

Hoe begon de rel?

De hele Soedanrel begon eind vorig jaar toen werd gezegd dat verschillende Soedanezen die uit ons land werden teruggestuurd, waren gefolterd. Daardoor kwam staatssecretaris Theo Francken (N-VA) in het oog van de storm terecht. De repatriëringen naar Soedan, werden voorlopig stilgelegd.

Toen even later bleek dat Francken dingen voor premier Michel had verzwegen, vroeg de oppositie zelfs zijn ontslag. Zover kwam het uiteindelijk niet, maar de kwestie moest wel onderzocht worden.

Het CGVS deed een onderzoek en overhandigde vanmorgen haar rapport over het incident aan de regering. Daarin staat dat er geen aanwijzingen zijn dat de vluchtelingen effectief zijn gefolterd. Toch heeft het Commisariaat-Generaal enkele aanbevelingen voor de regering, en is er nog geen beslissing over het hervatten van repatriëringen naar Soedan.