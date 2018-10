Francken gaat stemmen met gezin

In Lubbeek heeft kandidaat-burgemeester Theo Francken zijn stem uitgebracht. Hij heeft niet enkel op zichzelf gestemd, maar op alle kandidaten van de N-VA-lijst, zowel voor de gemeenteraad als voor de provincie. Dat heeft hij verteld bij het stembureau.

"Ik stem altijd op iedereen. Ik heb de lijsten samengesteld en het is niet eenvoudig om mensen te vinden die zich zo willen engageren. Dus ik sta 100 procent achter de mensen die dat wel willen doen", aldus Francken.

De NV-A'er wil graag opnieuw burgemeester worden, al geeft hij toe dat het niet eenvoudig is om het ambt te combineren met zijn functie als staatssecretaris voor Asiel en Migratie. "Het is een prachtig ambt en ik hoop dat de mensen in Lubbeek willen dat ik opnieuw hun burgemeester wordt", besluit de N-VA'er. Theo Francken is titelvoerend burgemeester in Lubbeek, zijn partijgenote Tania Roskams is sinds oktober 2014 waarnemend burgemeester.