Francken: "Dit is een fantastisch resultaat"

Staatssecretaris en N-VA-lijsttrekker in Lubbeek Theo Francken is erg tevreden met het resultaat van zijn partij in Lubbeek. Met 10 op de 13 bureaus geteld, komt N-VA uit op bijna 35 procent. "We gaan er 10 procent op vooruit. Dat is een fantastische score. Ik ben zeker tevreden", aldus Francken.

“Ik heb een massaal aantal voorkeurstemmen gehad”, verduidelijkt Francken. “Maar ik ben ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie, en veel mensen vinden ook dat ik die job goed uitoefen. Ik heb altijd open kaart gespeeld met de Lubbekenaren. Wat ik ook ga doen de komende jaren, ik zal me engageren voor Lubbeek.”