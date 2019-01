In de plenaire vergadering van de Kamer werden deze namiddag heel wat kritische vragen gesteld over de zaak rond de humanitaire visa, waarvoor Mechels N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam duizenden euro’s zou hebben gevraagd. Vooral ex-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) lag onder vuur. Het is op zijn kabinet dat de visa werden goedgekeurd nadat Kucam de lijsten met personen doorgaf.