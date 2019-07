Francesco Vanderjeugd: "Open Vld heeft nieuwe voorzitter nodig"

Francesco Vanderjeugd, die graag Gwendolyn Rutten zou opvolgen als voorzitter van de partij, vindt dat de liberalen moeten overwegen om in de oppositie te gaan, en dat er een nieuwe voorzitter nodig is.. Dat zegt hij aan VTM NIEUWS na een eerdere uitspraak in Knack. "We gaan al tien jaar achteruit, we moeten zeer nederig zijn", zegt Vanderjeugd.

Het rommelt duidelijk bij de liberalen: gisteren ging de Brusselse afdeling nog in tegen de beslissing van voorzitter Rutten, en vandaag doet Vanderjeugd, burgemeester van Staden, daar nog een schepje bovenop. "We hebben een nieuwe voorzitter, en een nieuw mandaat nodig", klinkt het.

Voor Vanderjeugd moet die nieuwe voorzitter ook de regeringsonderhandelingen leiden. Mocht hij zelf voorzitter worden, overweegt hij om in de oppositie te stappen.