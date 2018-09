Filip Dewinter: “Wij hebben het pad geëffend voor De Wever”

Volgens Antwerps Vlaams Belang-lijsttrekker Filip Dewinter is twee derde van de kiezers die nu voor burgemeester Bart De Wever (N-VA) heeft gestemd, ex-kiezer van zijn partij. “Wij hebben dertig jaar het pad geëffend voor De Wever. Onze ex-kiezer is niet tevreden met N-VA”, zegt Dewinter in het grote Antwerpse lijsttrekkersdebat van VTM NIEUWS en De Morgen.

Huidig burgemeester De Wever zei eerder in het debat dat hij een coalitie met Vlaams Belang en PVDA na de verkiezingen uitsluit. “We zullen zien wat op 14 oktober in de urne ligt”, zegt de N-VA’er. “Maar ik zit liever niet met de Gouden Dagenraad of de communisten in een coalitie.”