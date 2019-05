Vlaams Belang-politicus Filip Dewinter voert vandaag campagne in het Spaanse kuststadje Benidorm, dat populair is bij Vlaamse senioren. Vanmorgen deelde hij al flyers uit op het strand en vanavond staat er een aperitiefevent met tapas en sangria op het programma in een Antwerps café. Dewinter hoopt zo nog stemmen te ronselen voor de verkiezingen van volgende week zondag.