Ferry tussen Oostende en Groot-Brittannië? "Gesprekken met investeerders bezig"

Krijgt Oostende een nieuwe ferryverbinding met Groot-Brittannië? Alle partijen zijn voor, maar het dossier blijft maar aanslepen. “We hebben de afgelopen weken met investeerders gepraat om te kijken welke garanties er zijn”, zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a) tijdens een debat met zijn uitdager Bart Tommelein (Open Vld) in VTM NIEUWS.

“Een nieuwe ferry zorgt voor 60 rechtstreekse jobs”, maakt Vande Lanotte zich sterk. “Er zijn ook twee transportbedrijven die al zeggen dat ze zich ook in Oostende willen vestigen als de ferry er komt en dat zijn extra jobs.”

Waarom niet?

Tommelein koestert toch wat voorbehoud. “Voor mij is het heel belangrijk dat als er een ferry komt, dat het structureel economisch goed zit. We moeten geen ferrylijn hebben die een paar maanden later weer in de moeilijkheden komt en de stad nog meer in de problemen werkt”, zegt hij. “We moeten inzetten op nieuwe zaken in de haven. Een ferrylijn, dat kan maar het moet economisch structureel in orde zijn.”

"Anders haven opdoeken"

En lokt zo’n ferrylijn geen transitmigranten die de oversteek naar Groot-Brittannië willen wagen? “Economisch is het een troef maar we gaan moeten samenwerken met de federale overheid om het op een goede manier te doen”, zegt Vande Lanotte. “Als je als stad geen enkele uitdaging wil aangaan, dan moet je je haven gewoon sluiten.”

