Ex-verslaafde getuigt: “Zo gemakkelijk geraak je aan cocaïne”

Voor 'De Ronde van Freek' gaat VTM NIEUWS-anker Freek Braeckman in gesprek met de kiezers. Hij kaart telkens een thema aan en laat de mensen hun verhaal doen. De eerste reportage gaat over hoe gemakkelijk je aan cocaïne geraakt in ons land en hoe moeilijk het is om van de verslaving af te komen.

Onder de schuilnaam “Jef” vertelt een ex-verslaafde zijn verhaal aan VTM NIEUWS. Hij is zelfstandige, heeft een gezin en is nu al drie maanden clean. Toch laten de dealers hem niet met rust. Hij toont een lijst met geblokkeerde nummers. Het zijn allemaal dealers die hem iets willen verkopen. “Ik heb een nieuwe gsm, maar wordt nog steeds overspoeld met ongewenste personen. Eens je in hun systeem zit, wordt jouw nummer gewoon doorverkocht”, getuigt Jef. Een verslaving kost heel wat geld. De laatste twee jaar gebruikte Jef minstens vijf gram en een gram kost al snel vijftig euro. Jef gaf toen 180.000 euro uit aan zijn verslaving. Je geraakt dus makkelijk aan drugs, maar ervan af raken gaat veel moeilijker.

“We moeten harder optreden”

In 2017 werd er in ons land 41,5 ton aan cocaïne onderschept, goed voor zo’n 2 miljard euro. Met Antwerpen op drie, Boom op vijftien en Brussel op achttien staan we met drie Belgische steden in de top twintig van Europese hoofdverbruikers. Volgens Jef moet er harder worden opgetreden tegen het druggebruik en de verspreiding ervan. “In Nederland krijg je voor het opzetten van een plantage of het verspreiden van cocaïne een gevangenisstraf van vijftien jaar zonder kans op strafvermindering. Hier in België word je gewoon gepamperd.”

Koen Geens, minister van Justitie, is het daar niet mee eens. “De straffen in ons land zijn vrij zwaar en het parket van Antwerpen vervolgt zeer streng en boekte de afgelopen jaren aanzienlijke successen.”