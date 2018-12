Emotionele Beels: "Blij, maar ik begrijp de mensen hun kwaadheid"

Het partijcongres van sp.a Antwerpen heeft na een urenlange vergadering het ontwerp-bestuursakkoord van N-VA, sp.a en Open Vld goedgekeurd, ondanks flink wat interne tegenwind. Een opluchting voor lijsttrekker Jinnih Beels: “Ik begrijp de mensen hun kwaadheid, ik was zelf ook zo”, reageert ze emotioneel aan VTM NIEUWS. “Maar op een bepaald moment moet je de handschoen die wordt aangereikt nemen of niet nemen. Wij hebben ze opgenomen en ik ben overtuigd dat wij het verschil kunnen maken voor heel wat mensen in Antwerpen.”