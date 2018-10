Dit was 'De Ronde van Freek'

Twaalf dagen lang doorkruiste Freek Braeckman en zijn team Vlaanderen om op zoek te gaan naar wat er leeft bij de Vlamingen. Hij ging langs in 24 gemeenten. Iedere dag vergeleek hij er twee die het best of het slechtst scoren in Vlaanderen in een welbepaald thema.

De inwoners van Kapelle-op-den-Bos zijn het minst tevreden over hun fietspaden en de mensen in Sint-Laureins voelen zich het veiligst in hun stad. Het zijn maar twee voorbeelden uit de twaalf reportages die Freek maakte voor VTM NIEUWS. "Een hoogtepunt van de reportagereeks was het doorkruisen van heel Vlaanderen. Ik heb prachtige plekken gezien. Ook bood er me een mevrouwtje aan om een kijkje te nemen op haar appartement in Knokke, dat was speciaal. Maar ik ben ook blij dat ik na twaalf dagen nu gewoon weer naar huis kan", zegt Freek na afloop.

De hele tocht van Freek kan je nakijken op de website www.derondevanfreek.be. Je kan er ook ook alle reportages en vlogs over het leven achter de schermen herbekijken.