Dit denken Ninovieters over 'chocomousse'-post

Wat denken de Ninovieters over de 'chocomousse'-post van Forza Ninove-kopstuk Guy D'Haeseleer? VTM NIEUWS vroeg het aan enkele passanten in Ninove. Opvallend: veel mensen die we spreken nemen het op voor D'Haeseleer.

“Vroeg op om de chocomousse klaar te maken voor ons Breughelfestijn. En het is niet van ’t paksken zenne”, schreef Forza Ninove-kopman Guy D’haeseleer vorig jaar boven een foto van een groep Afrikaanse kinderen die hij op Facebook plaatste. “Het was een ludieke actie om ons Breughelfestijn aan te kondigen", zegt hij nu aan VTM NIEUWS. "Zo hebben we ook een post met Chinezen gedeeld met als opschrift: de rijstpap staat klaar. Maar het is helemaal niet racistisch bedoeld."