D’haeseleer na coalitie in Ninove: “Een van de grootste politieke hold-ups”

Guy D’haeseleer (Forza Ninove) reageert verbolgen op de coalitie van Open Vld, Samen en N-VA’er Joost Arents in Ninove. “Dit heeft niets met ideologie te maken, dit is pure postjespakkerij”, zegt hij aan VTM NIEUWS. D’haeseleer wijst met de vinger vooral naar Arents die volgens hem “de Vlaamsgezinde kiezer te kijk zet.”

D’haeseleer, Vlaams parlementslid voor Vlaams Belang en lijsttrekker van Forza Ninove, haalde bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober, veertig procent van de stemmen. Omwille van het cordon sanitaire wil geen enkele partij met hem in zee gaan.

Open Vld en Samen probeerden N-VA dan maar te overtuigen, maar ook daar bleek het water te diep. Tot lijsttrekker voor N-VA in Ninove Joost Arents gisteren toch over de streep getrokken werd. Zo kon er met 17 van de 33 zetels toch een krappe meerderheid gevonden worden. Forza Ninove wordt zo verbannen tot de oppositie.

(Lees verder onder de post)

Postjes

“Dit is een zwarte dag voor de democratie in het algemeen, en Ninove in het bijzonder”, reageert D’haeseleer bij VTM NIEUWS. “Als je veertig procent van de kiezers – die van Forza Ninove – en die van je eigen partij zo te kijk zet, dan ben je het niet waard om mensen te mogen vertegenwoordigen”, sneert hij naar Arents.

En D’haeseleer gaat met twee voeten vooruit verder. Op sociale media is intussen een foto van Arents verschenen met konijnentanden en bijscrhift ‘om de poen is het te doen’. “Hij zit momenteel zonder werk en zocht naar eigen zeggen een overbruggingsperiode tot aan zijn pensioen. Hij wordt nu schepen tot aan zijn pensioen. Dit heeft niets te maken met ideologie, dit is pure postjespakkerij”, zegt D’haeseleer.