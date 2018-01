D'Haese: "Import van kansarmoede uit Brussel"

Volgens burgemeester van Aalst Christoph D'Haese (N-VA) is er "een import van taal- en kansarmoede vanuit Brussel". Dat zegt hij in 'De Meulemeester in Debat: De Burgemeesters', het online debatprogramma van VTM NIEUWS. D'Haese spreekt zelf van "het spoorwegfenomeen" dat weegt op de stad.

“We worden geconfronteerd met het ‘spoorwegfenomeen’: een import van taal- en kansarmoede vanuit Brussel naar Aalst als centrumstad”, zegt D’Haese. Daarom voert de burgemeester naar eigen zeggen “een consequent inburgeringsbeleid” waarbij taalassimilatie centraal staat: “het kan niet dat kinderen de taal niet kennen”.

"Zij moeten ook moeite doen"

“Er is een tijd geweest dat we in kinderdagverblijven met de Afrikaanse gemeenschap moesten spreken met pictogrammen, dat is niet vol te houden”, zegt D’Haese. “Ik wil niet liever dan mensen in onze armen sluiten, maar zij moeten ook een inspanning doen: het moest langs beide kanten komen.”

